Цены на газ в Европе превысили $670 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures 8 сентября днем взяла отметку 55,1 евро за кВт-ч, или $673 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

Поставки российского газа в Европу по балансирующему газопроводу "Ямал-Европа" 8 сентября находятся на уровне 2,6 млн кубометров в час после 2,7 млн кубометров в час 7 сентября.

Через Украину "Газпром" прокачивает в сентябре не более 109 млн кубометров в сутки (норма долгосрочного контракта на транзит).

На евразийском континенте постепенно начинается отопительный сезон - пока в самых северных регионах. Чуть более месяца остается до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ.

На данный момент уровень запасов в подземных ПХГ Европы составляет 69,13% (данные Gas Infrastructure Europe по итогам 6 сентября), что на 15,7 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет. Несмотря на это огромное отставание, средние темпы закачки газа в европейские хранилища в сентябре мало чем отличаются от многолетних значений.

Европейский рынок газа в сентябре все больше топлива использует на текущее потребление и меньше - на закачку. В результате в будние дни закачка отстает от средних многолетних значений примерно на четверть.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.