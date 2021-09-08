Минэнерго повысило прогноз импорта угля для прохождения отопительного сезона

Украинская тепловая генерация для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов может нуждаться в 4,5 млн тонн импортного угля при 11 млн тонн угля собственной добычи.

Об этом сообщил первый замминистра энергетики Юрий Власенко в ходе энергофорума в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Рост потребности в импортном топливе связан с тем, что при разработке обновленного прогнозного баланса большинство ТЭЦ подали заявки о том, что они не будут работать на газе, и это уменьшает их выработку на 1,6 млрд кВт-ч. Дополнительно это потребность в 1 млн тонн угля", – сказал Власенко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что Украина нуждается в 3,5 млн тонн импортного угля.

Что касается выполнения графика накопления угля, предусматривающего на начало октября в объеме чуть больше 3 млн тонн, Власенко отметил, что: "в рамках коммерческого графика мы уголь обеспечим, а относительно дополнительных объемов, может, и не выйдем на план, но будем стараться".

Вместе с тем, он отметил тенденцию к росту запасов угля.

"По базовому сценарию, мы видим задолженность по запасам угля около 1 млн тонн на начало осенне-зимнего периода, недавно было минус 2,2 млн тонн. Так что тенденция к росту запасов", – разъяснил замминистра.

Увеличение запасов он объяснил увеличением добычи, а также поступлением импортного угля.

Согласно данным Министерства энергетики, на утро 6 сентября, текущие запасы на складах ГК ТЭС существенно ниже утвержденного министерством план-графика накопления угля: 765,5 тыс. тонн, что на 984,5 тыс. тонн меньше задачи (1,75 млн тонн).

Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).