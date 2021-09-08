Минэкономики предложило ввести регулирование интернет-торговли

Министерство экономики разработало проект закона "О защите прав потребителей" (в новой редакции), который призван ввести действенные механизмы по регулированию интернет-коммерции.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко сообщил во время встречи с Украинским советом бизнеса, передает пресс-служба министерства.

По его словам, проект закона "О защите прав потребителей" содержит нормы, которыми предусмотрено, что предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятии и установленный перечень информации о продукции.

В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)"; устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

Любченко отметил, что сейчас проект закона находится на рассмотрении Кабмина.

Также Госпродпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту субъектов хозяйствования, которые используют нечестную предпринимательскую практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать. Устанавливается ответственность за предоставление недостоверных данных.

Параллельно с этим Минэкономики совместно с Минцифры работают над созданием платформы "Е-потребитель" для продавцов, осуществляющих хозяйственную деятельность в интернет-магазинах, в частности маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Этот электронный сервис позволит идентифицировать продавца путем предоставления ему статуса Госпродпотребслужбой "Проверенный продавец".

Минцифры также разработан проект закона "О внесении изменений в закон Украины "Об электронной коммерции" о внесении информации продавцами в центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей". Проектом закона предусмотрено создание "Единого реестра продавцов в сфере электронной коммерции", введение механизма проверки достоверности данных продавцов путем введения добровольной идентификации и верификации и установления ответственности за предоставление недостоверных данных.