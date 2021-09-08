Кабмин утвердил методику для расчета компенсации разницы в тарифах на десятки миллиардов, – Шмыгаль

Кабинет министров на заседании в среду, 8 сентября, утвердил Методику определения задолженности по разнице в тарифах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Разница между рыночным тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане – это десятки миллиардов гривен. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что даст им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", – сказал премьер.

Как уточнил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, документ был разработан во исполнение закона по урегулированию долгов за потребленные энергоносители предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения.

"29 августа вступил в силу закон, который, среди прочего, предусматривает и урегулирования вопроса долгов ТКЭ. Для его реализации необходимо методика расчетов разницы в тарифах – сегодня ее утвердили, это важное решение. Документ дает возможность начать процедуру верификации объемов задолженности по разнице в тарифах в разрезе каждого предприятия в отдельности. А дальше – компенсация из госбюджета", – цитирует министра пресс-служба Минрегиона.

По его словам, утвержденная Методика предусматривает механизм расчета предприятиями разницы в тарифах в разрезе категорий потребителей (население и бюджетные учреждения), в частности, предусматривает положения о:

расчете фактических начислений за тепловую энергию и коммунальные услуги;

расчете фактических затрат на тепловую энергию и коммунальные услуги;

ограничениях в части величины потерь тепловой энергии и воды в сетях, которые учитываются на предприятиях, при расчете разницы в тарифах.

В соответствии с Методикой, расчеты разницы в тарифах будут подаваться субъектами хозяйствования в территориальную комиссию по вопросам согласования задолженности по разнице в тарифах, положение о которой было утверждено на заседании Кабмина 1 сентября.

По данным Минрегиона, работа территориальных комиссий должна быть проведена в ближайшее время, ведь суммы, которые будут определены комиссиями, лягут в основу законопроекта о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021", рассмотрение которого запланировано на сентябрь.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 27 августа подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".

Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года оценивалась в около 100 млрд грн.

В частности, общий долг теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 года составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн – пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 года, не подлежащая реструктуризации на существующих условиях, составляет около 40 млрд грн.

Кроме того, наблюдается и значительный рост задолженности предприятий теплоснабжения за услуги по распределению природного газа перед операторами газораспределительных систем, которая по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 1,06 млрд грн.

Авторы документа поясняют такой низкий уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный газ низкой платежной дисциплиной со стороны потребителей тепловой энергии, включая население (по состоянию на 1 февраля долг составляет 26,6 млрд грн), сложной экономической ситуацией в связи с введением карантинных мер, а также резким ростом стоимости природного газа.

Законом предусматривается установить порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке, а также на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования такой задолженности с привлечением средств государственного бюджета.

Согласно закону, такие взаиморасчеты будут проводится после верификации долгов участников рынка в порядке и на условиях, утвержденных Кабинетом министров за счет средств специального фонда государственного бюджета.