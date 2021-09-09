Intel инвестирует до $95 миллиардов в производство чипов в Европе

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, планирует строительство предприятий по производству чипов в Европе и выделит на эти цели до $95 млрд.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что компания намерена построить два завода по выпуску микропроцессоров в новом месте и потенциально может в дальнейшем расширить производство, передает Интерфакс-Украина.

При этом общий объем инвестиций за 10 лет увеличится до эквивалента 80 млрд евро. Новые мощности будут удовлетворять стремительно растущий спрос на полупроводники, поскольку компьютеры, автомобили и гаджеты становятся все более требовательными к чипам, сообщает The Wall Street Journal.

"Эта новая эра устойчивого спроса на полупроводники требует смелого и масштабного мышления", - сказал Гелсингер, выступая на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене.

Такие крупнейшие конкуренты Intel, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co., ранее говорили о намерении потратить значительные суммы на наращивание производственных мощностей в ближайшие годы. Особенно сильно глобальная нехватка чипов в последнее время сказалась на автопроизводителях, которые вынуждены сокращать объемы выпуска, приостанавливать работу предприятий или переводить сотрудников на сокращенный рабочий день.

Intel сообщила, что планирует использовать производственные мощности завода в Ирландии для выпуска автомобильных чипов. Также компания создаст команду разработчиков микросхем для того, чтобы помочь другим производителям адаптировать свою продукцию, что позволит им использовать производственные мощности Intel.

Гелсингер прогнозирует, что к концу десятилетия рынок чипов для автомобильной отрасли более чем удвоится. По его словам, на полупроводники будет приходиться более 20% затрат при выпуске автомобилей премиум-сегмента по сравнению с 4% в 2019 году. Это обусловлено тем, что новые возможности помощи водителю, яркие сенсорные экраны и другие функции, требующие большей вычислительной мощности, становятся все более доступными и широко распространенными.

Расширение производства Intel в Европе является частью намерений Гелсингера сделать компанию крупным производителем микропроцессоров на заказ, выпускающим чипы не только для собственных нужд, но и для, например, Qualcomm Inc. и "облачного" подразделения Amazon.com Inc.

В марте CEO Intel обещал построить два завода в Аризоне стоимостью $20 млрд. Также компания выделила $3,5 млрд на расширение предприятия в Нью-Мексико. По словам Гелсингера, решение о местонахождении нового американского завода будет принято до конца года.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель полупроводников в мире, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ожидает, что нехватка микросхем сохранится до 2023 года.