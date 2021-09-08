Рада одобрила законопроект о гарантиях прав инвесторов на недвижимость в недостроенных домах
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5091 в первом чтении проголосовали 322 народных депутата.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано создание правовых механизмов для обеспечения прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости.
Проектом предлагается:
- установить условия, при которых объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости могут быть объектами гражданских прав;
- определить особенности инвестирования и финансирования объектов, которые строятся с использованием негосударственных средств;
- определить особенности договора по организации и финансирования строительства объекта;
- определить основные требования к раскрытию заказчиком строительства (девелопером строительства, управителем фонда финансирования строительства) информации об объекте незавершенного строительства (многоквартирном доме);
- ввести механизм государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;
- создать возможность получать право на выполнение строительных работ и осуществлять государственную регистрацию права собственности на объект строительства и его составные части (квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения, машиноместа и т.п., которые после принятия объекта в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества) по принципу "единого окна";
- обеспечить принятие в эксплуатацию законченного объекта, по которому в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество внесена запись о специальном имущественном права на неделимый объект незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости, и государственной регистрации права собственности на такие объекты по принципу "единого окна";
- ввести гарантийную долю строительства объекта недвижимого имущества – совокупность будущих объектов недвижимости в одном делимом объекте незавершенного строительства (в каждой очереди строительства/каждом пусковом комплексе), вещные права на которые обременяются с целью обеспечения достройки соответствующего объекта незавершенного строительства в случае финансовой несостоятельности заказчика строительства/девелопера строительства;
- установить перечень лиц, имеющих право отчуждения, передачи в доверительную собственность как способа обеспечения исполнения обязательств объекта незавершенного строительства и будущего объекта недвижимости, а также момент с которого возникает такое право;
- определить особенности совершения сделок с объектами незавершенного строительства, будущими объектами недвижимости, в том числе заключения, исполнения и расторжения договоров купли-продажи объекта незавершенного строительства и будущего объектам недвижимости;
- определить особенности удостоверения нотариусами сделок по объектам незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости;
- определить особенности ипотеки объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости;
- урегулировать особенности, связанные с охраной объектов незавершенного строительства и будущих объектов недвижимости, специальное имущественное право на которые зарегистрировано за наследодателем в Государственном реестре прав на недвижимое имущество;
- усовершенствовать процедуру продажи будущих объектов недвижимости через фонды финансирования строительства;
- определить особенности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости;
- усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с обеспечением энергетической эффективности зданий;
- установить размер государственной пошлины, которая взимается государственными нотариусами за удостоверение договоров отчуждения неделимых объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости.