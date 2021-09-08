СБУ провела обыски в ІТ-компании из-за программы для слежки за сотрудниками в соцсетях

Сотрудники одной из киевских ІТ-компаний организовали незаконную продажу специализированного программного обеспечения, которое позволяло незаконно собирать информацию о действия пользователей в соцсетях.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники сбывали это программное обеспечение предприятиям частного сектора якобы для предотвращения утечки служебной информации.

По данным следствия, организаторы схемы в дальнейшем планировали его реализацию также учреждениям государственного сектора.

"Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через месседжер социальных сетей "Вк", Instagram, Facebok и WhatsApp, Viber, TeLegram или электронными почтовыми ресурсами. По результатам судебных экспертиз, программное обеспечение признано специальными техническими средствами негласного получения информации", – отмечается в сообщении.

В ходе проведенных обысков в офисном помещении IТ-компании обнаружены и изъяты черновые записи, переписка и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса.