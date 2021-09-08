Импорт газа в августе вырос до максимума с начала года, – Оператор ГТС

В августе объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 567 млн ​​кубометров, что стало максимальным месячным показателем в 2021 году.

Как сообщает прес-служба ООО "Оператор ГТС Украины", по сравнению с июлем 2021 года года импорт газа в августе увеличился на 68 млн кубометров преимущественно благодаря поступлениям из Польши, которые увеличились почти в пять раз (в июле – 7 млн, в августе – примерно 35 млн кубометров).

При этом основным направлением импорта газа остается Венгрия – 87% от всего объема.

В то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы в августе составил более 76 млн кубометров. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на 22 млн куб. м за счет поставок газа в Венгрию.

Всего в текущем году было импортировано 1,7 млрд кубометров газа, а экспорт и реэкспорт составил 886 млн куб. м.

В компании отмечают, что в августе была осуществлена тестовая поставка газа по трансбалканскому газовому коридору. Так, из Румынии в августе было импортировано 2,27 тыс. кубометров газа. Сейчас тестирование этого направления продолжается.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября, а подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 18,16 млрд куб. м газа, что составляет 58,7% их общей вместимости.

В целом к началу отопительного сезона "Нафтогаз" планирует накопить более 19 млрд куб. м газа в ПХГ, чего должно хватить для стабильного прохождения отопительного сезона даже при возможных дополнительных потребностях тепловых электростанций, столкнувшихся с проблемой недостаточных запасов угля на складах.