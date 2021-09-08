Кабмин передал Гостуризма Министерству инфраструктуры

Кабинет министров возложил функции обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме госнадзора) на Министерство инфраструктуры.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 8 сентября, передает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что он разработан с целью обеспечения комплексного развития инфраструктуры, в частности туристической.

Согласно сопутствующим документам, Государственное агентство развития туризма Украины вместо Министерства культуры и информационной политики теперь будет координироваться Мининфраструктуры.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Напомним, с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.