Минздрав просит увеличить расходы на лечение больных на 5,5 миллиарда

Министерство здравоохранения ожидает возврата в бюджет Программы медицинских гарантий (ПМГ) 5,5 млрд грн, которые в апреле были перенаправлены на закупку вакцин.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что при голосовании изменений в госбюджет нам вернут эти деньги, которые были забраны из ПМГ – 5,5, млрд, которые мы забирали для того, чтобы закупить иммунобиологические препараты", – сказал министр.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 апреля выделил Министерству здравоохранения дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения финансирования на эту сумму финансирования программы медицинских гарантий для граждан.

В частности, Кабмин сократил на 6,5 млрд грн предусмотренные Минздраву в госбюджете расходы по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

В то же время на такую же сумму увеличены расходы по программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

При этом Министерству финансов было поручено в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

При этом из постановления Кабмина следует, что Национальная служба здоровья столкнется с нехваткой средств для оплаты медицинских услуг в четвертом квартале 2021 года, если расходы по программе медицинских гарантий не будут увеличены на сумму, которая была перераспределена для закупки вакцин от коронавируса.