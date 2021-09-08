Минэнерго не ожидает возобновления импорта электроэнергии из России и Беларуси

Министерство энергетики при расчетах обновленного прогнозного баланса электроэнергии не предусматривает импорт ресурса из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом сообщил первый замминистра энергетики Юрий Власенко в ходе энергофорума в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"При расчетах прогнозного баланса не предусматриваем импорт электроэнергии из России и Беларуси", – сказал заместитель министра.

При этом он напомнил, что импорт запрещен до 1 октября, но не рассматривается и в дальнейшем.

Вместе с тем Власенко отметил, что особенностью этого ОЗП станет работа Объединенной энергосистемы, а также Энергоострова Бурштынской ТЭС в изолированном режиме, предусматривающая их отключение от всех энергосистем.

"Нам необходимо так проработать по три дня в зимний и летний периоды. Что касается зимы, то еще отрабатываем с "Укрэнерго", когда мы будем работать в изолированном режиме – в конце января или начале февраля", – отметил Власенко.

Как сообщалось, в мае Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.

По данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.