Новини

Евразийская комиссия продлила действе пошлин на импорт нержавеющих труб из Украины

2890
Евразийская комиссия продлила действе пошлин на импорт нержавеющих труб из Украины
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет антидемпинговую пошлину (от 4,32% до 18,96%) в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Украины бесшовных труб из коррозионностойкой стали.

Такое решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК в октябре 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

Расследование проводилось на основании заявления ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", АО "Волжский трубный завод" и ООО "ТМК-ИНОКС" (все входят в группу "ТМК").

"Анализ полученной в ходе расследования информации позволил сделать заключение о возможном продолжении демпингового импорта товара и причинении ущерба отрасли экономики ЕАЭС в случае прекращения действия антидемпинговой меры", – отмечается в сообщении ЕЭК.

"Хочу отметить, что наши производители нержавеющих труб располагают достаточным объемом производственных мощностей и способны полностью удовлетворить внутренний спрос. В этом плане рисков для потребителей никаких нет, и рынок чувствует себя стабильно. Однако в случае прекращения действия меры эта стабильность будет нарушена", – прокомментировал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

При этом он отметил, что комиссия будет проводить мониторинг уровня цен на бесшовные трубы из нержавеющей стали – с тем, чтобы в случае резких колебаний иметь возможность оперативной реакции.

Как сообщалось, изначально антидемпинговая пошлина на импорт бесшовных труб в ЕЭК из коррозионностойкой стали из Украины была введена в январе 2016 года сроком на пять лет.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини