Фирме менеджера нардепа от партии Зеленского разрешили построить ЖК под видом "храмового комплекса"

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 31 августа выдала ООО "Столичный актив" разрешение на строительство многофункционального храмового комплекса по адресу: ул. Заречная, 45 в Дарницком районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Согласно документации, объект под названием "многофункциональный храмовый комплекс" будет иметь не менее 10 этажей. Он будет включать 176 апартаментов. В Киеве под видом многофункциональных комплексов часто строятся жилые, а квартиры продают как апартаменты.

При этом тип объекта строительства в разрешении определен под кодом "Здания торговые другие".

Строительство запланировано на участке площадью 1,07 га, который находится в зоне охраняемого ландшафта. Целевое назначение земли – для строительства, эксплуатации и обслуживания храма Святого Евангелиста Иоанна Богослова. И этот храм уже построен.

Судя по реестру ГАСИ, строительство заняло три месяца в 2016 году: в июне столичная ГАСИ зарегистрировала сообщение о начале строительных работ, а в сентябре – уже выдала сертификат готовности храма.

На месте дальнейшей застройки размещен паспорт объекта. На фотопроекте видна церковь, окруженная многоэтажными зданиями "многофункционального храмового комплекса".

Функциональное назначение участка 1,07 га по ул. Заречной, 45 – частично территория общественных зданий и сооружений и частично зеленых насаждений общего пользования.

Этот участок в 2006 году был передан в аренду религиозной общине Украинской Православной Церкви прихода Святого Евангелиста Иоанна Богослова в Харьковском районе Киева на 15 лет для строительства храма на основании соответствующего решения Киевсовета.

Градостроительные условия и ограничения для проектирования "многофункционального храмового комплекса" на ул. Заречной, 45 Департамент архитектуры КГГА выздал заказчику строительства – ООО "Столичный актив" в декабре 2020 года.

Руководителем и владельцем ООО "Столичный актив" является Вита Камаева. Она также является руководителем ООО "Статус Строй-Прайм", которое является заказчиком строительства ЖК Podil Plaza&Residence по ул. Глыбочицкой, 73-79, девелопером которого является Status Group. Владельцем этого торгового знака является ООО "Компания "Статус Групп", владельцем которой до избрания в парламент был Андрей Стрихарский – ныне народный депутат от партии "Слуга народа".

Заявителем на получение торгового знака Status Group было ООО "Статус Строй-Плюс", руководителем которого в 2017-2018 годах был Валерий Камаев. Он является руководителем и владельцем ООО "Статус Буд-2" - генподрядчика строительства "многофункционального храмового комплекса" на ул. Заречная, 45.

На Виту Камаеву в 2012 году также было переоформлено ООО "Укрпроектреконструкция" (ныне уже ликвидировано), которым владел Стрихарский. Кроме того, по данным Youcontrol, она в 2016-2020 годах была совладельцем ОК "ЖСК "Березнякижитлобуд" (тоже уже ликвидировано) вместе с Раисой Стрихарской.