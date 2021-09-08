Кабмин ввел автоматическое заключение договоров с поставщиками горячей воды и отопления
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
"Больше всего изменения коснулись регулирования договорных отношений с потребителями. Для обеспечения прав всех категорий потребителей, для тех, которые не выбрали ни форму договора с исполнителем услуги, введен публичный договор присоединения о предоставлении услуг поставки тепловой энергии и горячей воды (вместо письменной формы договора)", – сказано в сообщении.
Согласно решению Кабмина, публичные договоры присоединения с индивидуальными потребителями в многоквартирном доме считаются заключенными, если в течение 30 дней со дня опубликования их текстов на сайте органа местного самоуправления или исполнителя услуг, совладельцы многоквартирного дома не заключили другой договор с исполнителем коммунальных услуг.
С владельцем индивидуального дома такой договор считается заключенным, если в течение 30 дней со дня опубликования текста договора он не отказался от услуги.
В Минрегионе уточнили, что для перехода на новые договоры действующим потребителям не нужно предоставлять никакой дополнительной информации или делать что-то дополнительно.
Также изменениями урегулирован ряд вопросов:
- структуры оплаты услуги и ее детализации, при этом плата за услугу должна вноситься одним платежом, независимо от количества составляющих;
- учета потребленной услуги и ее распределения между потребителями в зависимости от модели договорных отношений;
- размещение информации о количестве и качестве услуги;
- ответственности сторон за ненадлежащее исполнение договорных отношений;
- процедуры изменения модели договорных отношений или прекращения их действия.