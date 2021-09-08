Кабмин ввел автоматическое заключение договоров с поставщиками горячей воды и отопления

Кабинет министров на заседании в среду, 8 сентября, внес ряд изменений в правила и типовые договора о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды, предусматривающие автоматическое заключение договоров с потребителями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Больше всего изменения коснулись регулирования договорных отношений с потребителями. Для обеспечения прав всех категорий потребителей, для тех, которые не выбрали ни форму договора с исполнителем услуги, введен публичный договор присоединения о предоставлении услуг поставки тепловой энергии и горячей воды (вместо письменной формы договора)", – сказано в сообщении.

Согласно решению Кабмина, публичные договоры присоединения с индивидуальными потребителями в многоквартирном доме считаются заключенными, если в течение 30 дней со дня опубликования их текстов на сайте органа местного самоуправления или исполнителя услуг, совладельцы многоквартирного дома не заключили другой договор с исполнителем коммунальных услуг.

С владельцем индивидуального дома такой договор считается заключенным, если в течение 30 дней со дня опубликования текста договора он не отказался от услуги.

В Минрегионе уточнили, что для перехода на новые договоры действующим потребителям не нужно предоставлять никакой дополнительной информации или делать что-то дополнительно.

Также изменениями урегулирован ряд вопросов: