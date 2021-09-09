Данные "Центрэнерго" и ДТЭК Ахметова о ценах на импортный уголь разошлись (обновлено)

Государственное ПАО "Центрэнерго" закупает уголь в США по цене $129 за тонну, в Польше – по $110 за тонну, а у украинских государственных угольных предприятий – по 2150 грн за тонну.

Об этом член дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак рассказал он в кулуарах энергофорума, организованного в Киеве Еnergy club, передает Интерфакс-Украина.

"С учетом импорта, себестоимость производства электроэнергии составляет 2,1 грн/кВт-ч", – указал Галущак.

Он уточнил, что "Центрэнерго" рассчитывает на поставки угля из США на протяжении отопительного сезона объемом 300-375 тыс. тонн сверх законтрактованных ранее 37,5 тыс. тонн в рамках совместной поставки с ДТЭК. Кроме того, ожидается поставка от 200 тыс. тонн до 300 тыс. тонн угля из Польши. Галущак также отметил, что можно было бы покупать уголь в Казахстане, но учитывая необходимость его транзита через РФ, есть опасения в перекрытии поставок РЖД.

Он подчеркнул, что для прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) "Центрэнерго" необходимо 3 млн тонн – 1,9 млн тонн государственных шахт и 1,1 млн импортного топлива. Вместе с тем, член дирекции ПАО указал, что на данный момент госшахты недопоставили предприятию 280 тыс. тонн угля, предусмотренного ранее заключенными контрактами.

При этом член дирекции "Центрэнерго" отметил дефицит оборотных средств в размере около 2 млрд грн, обратив внимание, что госбанки и Госрезерв отказали генкомпании в предоставлении средств на покупку угля.

"Возможно, еще удастся реализовать проект с "Нафтогазом", который купит уголь для нас взамен на электроэнергию, или будут приняты другие решения", – сказал Галущак, отметив, что до сих пор не решен вопрос с долгом перед "Нафтогазом" за вынужденную работу на газе прошлой зимой.

В свою очередь генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, выступая на том же энергетическом форуме, оценил стоимость закупаемого компанией импортного угля в $140-150 за тонну, передает ExPro.

"Тарифы должны соответствовать реальной рыночной ситуации, потому что для того, чтобы покрывать текущую рыночную цену, которая на сегодняшний день по $140-150 за тонну за марку "Г". Надо понимать, что на сегодняшний день, рыночная цена для покрытия таких расходов это 2,4-2,5 грн за кВт-час", – заявил гендиректор.

При этом ДТЭК львиную долю угля добывает на собственных угольных предприятиях. По словам Салеева, за 8 месяцев компанией добыто на собственных шахтах 10,9 млн тонн, а до конца года планируется добыть еще 6 млн тонн, в первую очередь за счет шахт "Павлоградуголь" и "Белозерская".

"На сегодняшний день готовятся новые лавы, новые запасы. Свой уголь мы по максимуму добываем. Первыми мы начали импорт угля. Уже анонсировали, что законтрактовано 340 тыс. тонн польского угля. 40 тысяч уже был поставлен в августе, 60 тысяч будет поставлен в сентябре, и еще дополнительно 20 тыс. тонн мы законтрактовали на сентябрь. Уже есть договоренности с Минэнерго, что 75 тыс. тонн угля, которые будут распределены между ДТЭК и "Центрэнерго", поступят по морю", – добавил гендиректор "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, по словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, украинская тепловая генерация для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов может нуждаться в 4,5 млн тонн импортного угля.

При этом НЭК "Укрэнерго" отмечает, что запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.

Комментарий ДТЭК:

Пресс-служба ДТЭК утверждает, что сравнивать озвученные двумя менеджерами данные некорректно.

Так, в прямой речи представителя государственной генерации говорится о действующих контрактах (в частности, законтрактованная стоимость первой партии угля из США), а у последнего (Салеева - БЦ) - о рыночных ценах на уголь, которые достигли $140 - $150 за тонну на указанную дату.

Дословно цитата Ильдара Салеева:

"Тарифы должны соответствовать реальной рыночной ситуации, потому что для того, чтобы покрывать текущую рыночную цену, которая на сегодняшний день по $140 - $150 тонна за марку "Г". Надо понимать, что на сегодняшний день, рыночная цена для покрытия таких расходов - это 2,4 - 2,5 грн/кВт-ч".