"Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 октября, – Bloomberg

Российский "Газпром" планирует начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" в Европу с 1 октября.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома".

По словам собеседников агентства, план "Газпрома" предусматривает начало поставок газа по первой нитке газопровода уже с 1 октября. Через два месяца могут заработать обе нити магистрали.

В то же время сроки начала поставок по-прежнему зависят от решения немецкого регулятора, отмечают источники агентства.

По словам источников, "Газпром" нацелен на прокачку газа по обеим ниткам газопровода по дну Балтийского моря до 1 декабря.

Как сообщалось, 6 сентября оператор строительства газопровода "Северный поток-2" – дочерняя компания российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG объявила о завершении работ по укладке второй нитки трубопровода.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

При этом в преддверии завершения строительства "Северного потока-2" российский "Газпром" сокращает поставки газа в Европу, что привело к рекордному росту цен на этот вид топлива. Так, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 6 сентября достигла 53,68 евро за кВт-ч, или $659 за тысячу кубометров.

Напомним, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.