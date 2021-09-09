В Украине за сутки зафиксировано более 3 663 новых случаев заболевания коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умер.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Сообщается, что за сутки 8 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3 663 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 342, медработников - 63). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 981 человек; летальных случаев - 61; выздоровели - 1 546 человек.

Днем ранее, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 306 939 человек, выздоровели 2 217 563 человек, летальных случаев - 54 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.