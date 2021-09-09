Квартальная прибыль МХП Косюка превысила $230 миллионов (обновлено)

Агрохолдинг МХП, крупнейший производитель курятины в Украине, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль вдвое по сравнению со вторым кварталом 2020 года – до $231 млн, показатель EBITDA вырос в 1,2 раза – до $277 млн.

Об этом говорится в отчете компании на Лондонской фондовой бирже 9 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в первом полугодии 2021 года чистая прибыль агрохолдинга составила $232 млн против чистого убытка $62 млн в январе-июне 2020 года, показатель EBITDA вырос на 55% – до $334 млн.

"Цены на курятину растут как на экспортном, так и на внутреннем рынках, прекрасные погодные условия создают высокие урожаи и высокие цены в мире на зерно. В результате, благодаря успешной программе хеджирования, которая позволила зафиксировать высокое значение цен на зерно, мы превзошли наши ожидания за весь год, и теперь ожидаем, что EBITDA достигнет рекордного показателя на уровне $600 млн", – отмечается в сообщении компании.

По данным агрохолдинга, во втором квартале 2021 года он получил чистую прибыль от курсовой разницы в размере $31 млн, тогда как во втором квартале 2020 года этот показатель составил $52 млн. Таким образом, его чистая прибыль без учета курсовой разницы составила $201 млн по сравнению с $60 млн в 2020 году.

МХП также сообщает, что рентабельность продаж во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21 п. п., до 51%.

Выручка МХП в апреле-июне 2021 года выросла на 28% по сравнению со вторым кварталом 2020 года – до $542 млн, тогда как по итогам первого полугодия текущего года она выросла на 14% по сравнению с январем-июнем 2020 года – до $989 млн.

Согласно отчету, доля экспортной выручки агрохолдинга во втором квартале нынешнего года выросла на треть – до $285 млн (53% общей выручки, на 2 п.п. больше показателей апреля-июня 2020 года). Экспортная выручка за январь-июнь текущего года возросла на 11% – до $502 млн, составив 51% общей выручки за период (-1 п. п. по сравнению с первым полугодием 2020 года).

Ранее сообщалось, что МХП в январе-марте 2021 года получил $870 тыс. чистой прибыли по сравнению со $174,1 млн чистого убытка в январе-марте 2020 года.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.