На полигоне "Днепропетровскгаза" завершился второй этап огневых испытаний с использованием водорода

На полигоне АО "Днепропетровскгаз" завершился второй этап огневых испытаний с использованием водорода. Специалисты, в первую очередь, были заинтересованы в проверке способности ШГРП транспортировать водород в будущем. На новом полигоне установили пять современных ШГРП различной мощности производства RGC Production.

Об этом говорится в сообщении компании.

Газораспределительную систему заполнили газововодородной смесью с 20% концентрацией водорода. Этот эксперимент также был направлен на исследование герметичности газового оборудования, поскольку плотность и химические свойства водорода отличаются от природного газа.

Газораспределительную систему области необходимо привести к европейским стандартам. Сейчас мощность сетей в 3-4 раза больше требуемой. Перед тем как начать масштабный редизайн сетей, важно как можно быстрее понять, что будет с газораспределительными сетями, когда в них начнет попадать водород. Именно для этого компания запустила масштабный проект, в который входят более 150 различных экспериментов с водородом.

"АО "Днепропетровскгаз" уже более года проводит исследования в области распределения метанводородной смеси по газораспределительным сетями области. Компания участвует в водородных исследованиях в рамках европейской инициативы Green Deal - проекта, цель которого к 2035 году минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу", - рассказал главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

Проект исследования работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два - это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Во время первого этапа испытаний специалисты АТ "Днепропетровскгаз" использовали 99% водород и наблюдали за его влиянием на газораспределительную систему.

Аналогичные испытания на полигонах уже проведено в Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, на очереди - Волынская область.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.