СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов с прибылью в 1 миллион ежемесячно
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Организовали сделку работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.
По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 грн.
Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.
В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.