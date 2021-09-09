Топ-менеджмент "Укрзализныци" необходимо срочно менять, – ВСК

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", считает, что топ-менеджмент компании необходимо срочно менять.

Об этом заявила глава ВСК Юлия Гришина в ходе заседания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

"Идет определенное движение по смене топ-менеджмента "Укрзализныци", но оно является недостаточным. И, кроме того, что топ-менеджмент "Укрзализныци" срочно необходимо менять, этих людей нужно привлекать к ответственности в соответствии с теми пунктами, которые указаны в нашем промежуточном отчете", - сказала Гришина.

Она также указала на то, что следующий шаг по отношению к топ-менеджменту и наблюдательному совету компании должен стать приведением размеров их зарплат в соответствие с эффективностью их работы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил численность правления АО "Укрзализныця" с шести до семи человек.