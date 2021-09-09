Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биогаза

Законопроект №5464 "О внесении изменений в закон Украины "Об альтернативных видах топлива" относительно развития производства биометана" приняла Верховная Рада в первом чтении.

За такое решение проголосовали 300 народных депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект №5464 (автор Андрей Жупанин, фракция "Слуга народа", и другие депутаты) понятие "биометан" регламентирует как "биогаз", который по своим физико-техническими характеристиками соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для учета в системе, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродных бизнесов и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин, комментируя принятие указанного законопроекта, "Нафтогаз" присоединился к продвижению данного документа и может заняться биометановыми проектами.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд кубометров в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.