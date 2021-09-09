Польша открыла границы для украинцев

Польша с 9 сентября открыла границы для граждан Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"С 9 сентября граждане Украины добавлены в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма", - сказал Кулеба.

По словам министра, от обязательства пребывания на карантине после пересечения внешней границы освобождены лица, вакцинированные от COVID-19, или те, кто переболел.

Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе появится новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи-Мальховичи".