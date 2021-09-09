"Укрзализныця" потеряла треть своих основных фондов, – ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", установила, что к настоящему времени компания потеряла треть своих основных фондов.

Об этом заявила глава ВСК Юлия Гришина в ходе представления отчета в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Мы констатируем, что руководство "Укрзализныци" не бережет и не развивает доверенное ей государством имущество и основные фонды. Проверкой установлена потеря трети основных фондов. За исследуемые нами пять лет "Укрзализныця" выполнила план капиталовложений только на 65%. Не освоено в этом направлении почти 30 млрд грн. Вследствие этого инфраструктура железной дороги находится в критическом состоянии", - рассказала Гришина.

По ее словам, еще одной причиной проблем является значительное влияние олигархических групп, которые регулярно недоплачивают компании, в том числе за тарифы по грузоперевозкам. Как отметила Гришина, это лишило "Укрзализныцю" за последние пять лет 100 млрд грн.

"Состояние, в котором очутилась "Укрзализныця", уже не позволяет ей выполнять в полной мере задачи по перевозке грузов и пассажиров", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Временная следственная комиссия считает, что топ-менеджмент "Укрзализныци" необходимо срочно менять.