Минздрав обновил стандарты медицинской помощи пациентам с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты предоставления медпомощи пациентам с COVID-19 в части тестирования и самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, расширен перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое тестирование на антиген с использованием быстрых тестов и/или методом ИФА. Тестирование будут проводить:

медработникам, предоставляющим помощь пациентам с COVID-19, другим медицинским и фармацевтическим работникам;

работникам лабораторий; патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов;

нуждающимся в плановой госпитализации пациентам, которые не имеют признаков острых респираторных вирусных инфекций;

соцработникам;

работникам Нацполиции, Службы безопасности президента, Управления госохраны и другим лицам, которые контактируют с президентом;

работникам Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

призывникам, военнослужащим;

работниками учреждений закрытого типа;

при пересечении контрольных пунктов въезда/выезда;

в ходе расследования вспышки заболеваемости.

Помимо этого, теперь у врача есть один день вместо трех на то, чтобы проинформировать соответствующий центр контроля и профилактики заболеваний о результате лечения и/или прекращения самоизоляции лиц с подтвержденным COVID-19.

Изменения внесены также относительно контактных лиц. Теперь контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес COVID-19 в течение последних шести месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться. Если симптомы COVID-19 появляются, необходимо пройти тестирование на антиген и самоизолироваться до получения результата.

Контактные лица, которые находятся на самоизоляции, независимо от наличия симптомов должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.