ГФС в Запорожье изъяла 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя

Государственная фискальная служба разоблачила "подпольный" цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков в Запорожской области.

Об ээтом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

Как сообщается, правоохранители разоблачили должностных лиц одного из общества, что организовали в Запорожье "подпольный" цех по незаконному изготовлению сидра, с использованием оборудования для его массового производства.

Изготовление сидра осуществлялось путем смешивания различных концентрированных ароматизаторов и красителей с водой и спиртом, и насыщением жидкости углекислым газом. В дальнейшем незаконно изготовленный сидр сбывался на территории Запорожской области и за ее пределами.

По результатам санкционированных обысков в Запорожье мест хранения, офисных и производственных помещений, обнаружено и изъято оборудование для изготовления алкогольных напитков, емкости для воды, механическая установка для розлива сидра, пустые металлические кеги, алкогольные напитки сидр и пиво общим объемом около 100 тыс. литров.

Общая стоимость изъятых фальсифицированных напитков составляет более 3 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.