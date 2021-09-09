Украинская ГТС не требует модернизации для транспортировки биометана, – Макогон

Украинская газотранспортная система не потребует модернизации для транспортировки биометана.

Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Биометан - это аналог природного газа, однако является углеродно нейтральным. Наша газовая сеть уже сегодня готова к закачке биометана. Благодаря разветвленности украинской ГТС производители биометана смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины без всякой модернизации газопровода", - написал Макогон.

Биометан может использоваться для производства тепловой и электрической энергии, в качестве топлива для транспорта, а также как сырье для химической промышленности.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биометана.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд кубометров в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.