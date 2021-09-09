Нацбанк прекратит выдавать долгосрочные кредиты рефинансирования с 1 октября

Национальный банк Украины с 1 октября 2021 года приостанавливает проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентного свопа.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности", - отметил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки - 29 сентября.

"Прекращение осуществления Национальным банком операций процентного свопа не означает потерю интереса со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка", - дополнил заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий.

Кроме того, Национальный банк продолжил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии.

Так, с 1 октября 2021 года срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.

В июне 2021 года Национальный банк сообщил о планах по постепенному сворачиванию антикризисных монетарных инструментов.

Эти инструменты оказали дополнительную поддержку банковской системе и кредитованию во время сложного периода кризиса и на начальном этапе экономического восстановления, но теряют актуальность в условиях возвращения экономики к устойчивому росту и стабилизации функционирования финансовых рынков