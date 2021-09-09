К отопительному сезону готовы 90% школ, детсадов и больниц, – Минрегион

Около 91% учреждений социальной и образовательной инфраструктуры в Украине - школ, садиков и больниц - комплексно подготовлены к отопительному сезону. Также сейчас идет подготовка жилых домов - соответствующий показатель готовности составляет почти 81%.

Об этом стало известно во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Сейчас в Украине подготовлено к работе более 16 тыс. котельных и более 16 тыс. километров тепловых сетей, что составляет около 84% и около 85% соответственно. Также комплексно подготовлено около 9,5 тыс. жилых домов - это почти 81% от запланированного количества, и около 34 тыс. школ, садиков и больниц - это 91%", - отметил Чернышев.

В свою очередь заместительница министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская рассказала о подготовке к осенне-зимнему периоду объектов дорожного хозяйства. Так, по информации от ОГА, по состоянию на 1 сентября отремонтировано около 20 тыс. кв. м улиц и дорог, что составляет почти 76% от плана, подготовлено около 4,9 тыс. единиц (79%) специализированной техники и более 230 тыс. (более 81%) шанцевых инструментов, а также заготовлено более 1,3 млн тонн посыпочного материала и реагентов (почти 77%).