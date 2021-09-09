Для украинцев открыты 133 страны, – МИД

Для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID, где-то достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Но в принципе вы можете въехать в 133 страны мира, и эта цифра будет продолжать расти, мы работаем над этим", – сказал Кулеба.

Министр также сообщил, что с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к "горячей линии" помощи и туристического сопровождения на украинском языке.

"Ее номер 196-54. Это номер телефона, по которому в Египте вы можете на родном понятном языке получить все необходимые консультации по вашему отдыху", – отметил Кулеба.

Как сообщалось, с 9 сентября Польша открыла границы для граждан Украины, в том числе с целью туризма. При этом от обязательства пребывания на карантине после пересечения внешней границы освобождены лица, вакцинированные от COVID-19, или те, кто переболел.