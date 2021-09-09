Германия начала переговоры с Россией о будущем транзита газа через Украину
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в ходе рабочей встречи стороны обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.
Согласно сообщению, стороны договорились продолжить соответствующие консультации. Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии.
Как сообщалось, правительство Германии 18 августа назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной в рамках выполнения своих обязательств по соглашению с США об урегулировании спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".
Вальдерзее исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.
В конце августа уполномоченный уже провел переговоры в Киеве с министром энергетики Украины Германом галущенко и председателем НАК "Нафтогаз Украины" Юрием Витренко.