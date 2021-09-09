Европейский центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, однако сообщил, что темпы выкупа активов в рамках программы могут осуществляться более умеренными темпами, чем в предыдущие два квартала, передает Интерфакс-Украина.
Центробанк подтвердил, что продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.
ЕЦБ также планирует реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2023 года.
Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметила, что рост экономики еврозоны, вероятно, превысит докарнатинный уровень уже к концу текущего года.
В то же время она отметила, что, несмотря на рост общего иммунитета к коронавирусу, который делает последствия пандемии менее разрушительными, распространение нового штамма коронавируса "дельта" может затормозить полное открытие экономики еврозоны.