Министр инфраструктуры объявил о начале "большого строительства" курортов

Министерство инфраструктуры после переподчинения ему Государственного агентства развития туризма планирует запустить еще одного направление "Большого строительства" в части создания новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов.

Об этом заявил глава министерства Александр Кубраков, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Теперь мы открываем широкие возможности для еще одного направления "Большого строительства". Это создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечения новых туристов в нашу страну", – заявил Кубраков.

Как сообщалось, накануне Кабмин передал Госагентство развития туризма в подчинение Мининфраструктуры от Министерства культуры и информационной политики.

Кроме того, Министерству инфраструктуры переданы полномочия по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. До этого с ноября 2019 года Кубраков занимал должность главы "Укравтодора". Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения премьер-министром руководил Алексей Гончарук.