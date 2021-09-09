СБУ обнаружила действовавшую полтора года схему подделки ПЦР-тестов на коронавирус

Сотрудники сети частных лабораторий в Харьковской области организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов, которая позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЕСОЗ, данные из которой попадали в приложение "Дій Вдома", что снимало ограничения на самоизоляцию.

Как сообщает пресс-центр СБУ, среди клиентов были и те, кто имел положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии.

По данным следствия, схему работники одной из частных лабораторий организовали вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал "услугу" гражданам, планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

"Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", – отмечается в сообщении.

В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальная документация и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц", – уточнили в СБУ.