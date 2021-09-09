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Тигипко докапитализирует "Универсал банк" на 500 миллионов

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Тигипко докапитализирует "Универсал банк" на 500 миллионов
"Универсал Банк" зарегистрировал выпуск акций на 500 млн грн, который увеличит уставный капитал банка на 11,6%.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности финучреждения за второй квартал, уставный капитал банка по состоянию на 1 июня составлял 4,31 млрд грн.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2021 года составила 1,65 млрд грн, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (288,6 млн грн).

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе лицензии "Универсал Банка" работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 11 место (42,96 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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