Компания Злочевского планирует построить зерновой терминал и завод в крупнейшем порту Украины

ООО "Компания "Техагро" планирует построить в 2022 году на площади 30 га в морском порту "Пивденный" терминал для ежегодной перегрузки до 2,7 млн тонн зерновых грузов, а также маслоэкстракционный завод (МЭЗ) производительностью до 80 тыс. тонн подсолнечника в год.

Данный проект был представлен на заседании администрации морпорта "Пивденный" 8 сентября, сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"Проектом предусмотрено строительство терминала для приема и перегрузки зерновых грузов насыпью с автомобильного и железнодорожного транспорта, растительного масла с автомобильного транспорта, семян подсолнечника. В его состав войдут перегрузочные комплексы зерновых грузов и приема растительного масла, а также маслозавод", – сказано в сообщении.

Согласно проекту, планируемый грузооборот нового терминала составит 2,7 млн тонн зерновых год, а также 200 тыс. тонн растительного масла. Планируемая переработка семян подсолнечника на предприятии – до 80 тыс. тонн в год.

Общая территория земельных участков в порту, на которых развернутся работы – 30 га. Планируется начать строительства терминала в 2022 году, срок строительства – 3,5 года. Ориентировочный срок окупаемости проекта составит шесть лет.

Летом 2014 года пять компаний, аффилированных с Николаем Злочевским, получили контроль над 80 га в акватории морского порта "Пивденный".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО "Компания "Техагро" являются Анна и Карина Злочевские, дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

Как сообщалось, после объявления в розыск Николай Злочевский переоформил бизнес в Украине на дочерей.

Напомним, в августе 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Перед этим он был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

Злочевский при президентстве Януковича занимал должность министра экологии с 9 декабря 2010 года до 20 апреля 2012 года. С 20 апреля 2012 года до 26 февраля 2014 года был заместителем секретаря Совета нацобороны и безопасности Украины.