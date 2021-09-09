Проект "Метинвеста" по внедрению новых технологий в металлургии – это инвестиции в экологию, – инвестаналитик

Проект "Метинвеста" по строительству комплекса с использованием тенхнологии DRI (металлизированных окатышей) и электрометаллургического производства станет вкладом в улучшение экологии и шагом в зеленую металлургию будущего.

Такую оценку проекту дал инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун в интервью бизнес-порталу Uaprom.info.

"Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за $3-3,5 млрд либо на ММКИ, либо возле "Запорожстали". Компания еще не определилась с этими планами, но этот проект, если он реализуется, безусловно, также будет знаковым – это инвестиции в экологию, шаг в зеленую металлургию будущего", – сказал Хорошун.

Он также назвал знаковым для компании долгосрочный проект по модернизации и развитию прокатного производства на Мариупольском меткомбинате им. Ильича.

"Он обеспечит выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такие инвестиции позволят больше зарабатывать и, как результат заработка, финансировать более объемные инвестиции в будущем – в частности, в экологию", – отметил эксперт.

Напомним, в рамках модернизации прокатного производства "Метинвест" установил на ММКИ современную машину непрерывного литья заготовки, реконструировал стан 1700 по производству горячекатаной рулонной стали и планирует построить цех по производству холоднокатаного проката для последующего выпуска оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.