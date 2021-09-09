Минэнерго заявило об отсутствии проблем с отгрузкой угля на ТЭС

Проблем с отгрузкой угля на тепловые электростанции в настоящее время нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам селекторного совещания о подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП) и состоянии накопления угля на складах ТЭС под руководством первого замминистра Юрия Власенко.

"Участники обсудили текущую ситуацию и отметили, что сейчас нет проблем с отгрузкой угля. Есть отставание от планов накопления, связанное с финансовой несбалансированностью компаний, вызванной летним кризисом на рынке электроэнергии, но компании планируют постепенно наращивать импорт угля", – сказано в сообщении министерства.

В ходе совещания заместитель министра энергетики Алексей Кураков отметил, что компании тепловой генерации и угледобывающие предприятия должны актуализировать свои планы в соответствии с реальными возможностями, а также отчитаться о выполнении плана за прошедший месяц и предоставить информацию для анализа в министерство.

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, согласно базового сценария прохождения осенне-зимнего периода предусматривается увеличение объемов производства электроэнергии на ТЭС на 600 млн кВт-ч или на 4%.

"Сейчас нужно наращивать объемы поставок угля, в первую очередь за счет собственной угледобычи", – отметил Власенко.

Как сообщалось, ранее в Добропольской местной организации Национального профсоюза горняков Украины (НПГУ) заявили, что "Укрзализныця" не выполняет заявок госпредприятия "Добропольеуголь-добыча" на предоставление необходимого количества вагонов для отправки угля для ТЭС "Центрэнерго", из-за чего склады добывающего предприятия переполнены.

При этом НЭК "Укрэнерго" отмечает, что запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.