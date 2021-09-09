Немецкая корпорация Bosch изучает возможность строительства завода в Украине, – Минэкономики

Группа компаний Robert Bosch GmbH изучает возможность строительства мощностей по производству электроинструмента в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики по итогам встречи первого вице-премьер-министра Алексея Любченко с уполномоченным представителем и президентом группы Bosch в Украине, России, Республике Беларусь, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффан Хоффманном.

"Украина для нас – интересный и важный регион для инвестирования. Есть серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента. Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", – отметил во время встречи Штеффан Хоффманн.

Со своей стороны Алексей Любченко напомнил о введении украинскими властями льгот для инвестров.

"У нас полностью готов законодательный пакет для поддержки стратегических инвесторов, так называемые инвестняни. Условия – инвестиции более 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата, выше средней в регионе. Вместо этого мы предлагаем очень привлекательные условия – налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое", – сказал Любченко.

Robert Bosch GmbH – немецкая группа компаний, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий. Ее оборот превышает 70 млрд евро, в группу примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах.