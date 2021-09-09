ДТЭК Ахметова проиграл спор с "Укрэнерго" о плате за передачу электроэнергии при экспорте
Согласно постановлению Верховного суда, таким образом суд удовлетворил соответствующие кассационные жалобы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и НЭК "Укрэнерго", передает Интерфакс-Украина.
"Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и не может быть обжаловано", – сообщается в документе.
"В обоснование исковых требований АО "ДТЭК Западэнерго" отмечено, что в результате принятия оспариваемого постановления украинским предприятиям - экспортерам электрической энергии, в частности ему, в цену электрической энергии необходимо включать услуги по передаче в размере 155,4 грн/МВт-ч и плату за услуги по диспетчерскому управлению в размере 10,23 грн/МВт-ч", – уточняется в постановлении ВСУ.
Таким образом, согласно постановлению ВСУ, украинские предприятия - экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению.
Как сообщалось, ранее холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС.
При этом ДТЭК получил решения судов первой и апелляционной инстанций, предоставляющие компании возможности долг "Укрэнерго".