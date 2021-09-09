Суркисы докапитализировали свой семейный банк на 276 миллионов

"А-Банк", владельцем которого является семья Суркисов, направил 276,23 млн грн или 92,16% чистой прибыли за 2020 год на увеличение уставного капитала банка.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия НКЦБФР, докапитализация осуществлена путем увеличения номинальной стоимости акции на 11 грн – до 42 грн, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении банка отмечается, что в 2020 году финучреждение увеличило уставный капитал с 502,24 млн грн до 778,472 млн грн.

Как сообщалось, АО "Акцент-Банк" ("А-Банк") по итогам работы в 2020 году получило 299,74 млн грн чистой прибыли.

Активы "А-Банка" за 2020 год выросли на 43,4% – до 9,23 млрд грн, собственный капитал – на 34%, до 1,23 млрд грн.

Крупнейшими акционерами банка на начало 2021 года были Игорь Суркис (33,23%), Григорий Суркис (32,99%) и их дочери Светлана и Марина – по 16,89%.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "А-Банк" занимал 22 место (11,99 млрд грн) из 73 действовавших в стране банков.