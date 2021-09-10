Букмекерская компания William Hill продала свой международный бизнес за $3 миллиарда

Одна из ведущих мировых компаний в сфере ставок и игр 888 Holdings PLC заключила соглашение с Caesars Entertainment Inc. о покупке бизнеса букмекера William Hill Organization Ltd. за пределами США за 2,2 млрд фунтов стерлингов ($3,03 млрд).

Согласно пресс-релизу 888 Holdings, сделка позволит компании существенно расширить свои масштабы, еще больше диверсифицировать ассортимент продукции и ускорить рост выручки, передает Интерфакс-Украина.

Кредитное финансирование на общую сумму около 2,1 млрд фунтов стерлингов для заключения сделки предоставят JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Mediobanca. Кроме того 888 Holdings планирует привлечь около 500 млн фунтов за счет выпуска новых акций.

Совет директоров 888 Holdings одобрил сделку и намерен единогласно рекомендовать акционерам компании проголосовать за соглашение на общем собрании акционеров.

Компании ожидают, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2022 года.

William Hill была основана в 1934 году. Компания является одним из лидирующих букмекеров в Великобритании. William Hill управляет более 1,4 тыс. букмекерских контор в стране, число активных клиентов компании в Великобритании составляет около 2 млн человек.