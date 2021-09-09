НАБУ завершило расследование дела о выдаче лицензии на добычу газа бывшим менеджерам Порошенко

НАБУ и САП завершили досудебное расследование коррупционной схемы получения ООО "Аркона Газ-Энергия" права на пользование Свистунковско-Червонолуцким газоконденсатным месторождением в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости, что нанесло государству ущерб на 196,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 9 сентября материалы следствия были открыты стороне защиты для ознакомления.

Среди подозреваемых по этому делу:

бывший заместитель директора по производству, экономики и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ)

бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;

эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз";

бывший директор ООО "Аркона Газ-Энергия";

ведущий инженер ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз";

главный инженер ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз".

Действия всех шестерых подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ч.1 ст.366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса.

По данным следствия, в течение 2016-2017 годов ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно обращалось в Госгеонедр за получением специального разрешения на пользование Свистунковско-Червонолуцким газоконденсатным месторождением без проведения аукциона.

Однако впоследствии состав владельцев компании изменился, после чего государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям компании.

Так, в апреле 2017 года Полтавский областной совет, после нескольких предыдущих отказов, согласовал Госгеонедр предоставление спецразрешения ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона.

"После этого участники коррупционной схемы распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу указанного спецразрешения. Для этого они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления", – подчеркивается в сообщении.

В результате была установлена стартовая цена продажи специального разрешения в 3,8 млн грн.

"При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна была составлять 200,6 млн грн. Расчетная разница между фактически уплаченной стоимостью сбора и действительной начальной ценой продажи специального разрешения на пользование недрами – 196,8 млн грн, что и составляет размер убытков, нанесенных государственному бюджету Украины", – уточнили в НАБУ.

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Как сообщалось, в конце июля 2020 года НАБУ провело обыски в центральном офисе группы компаний Smart Energy Вадима Новинского в рамках расследования дел о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия".

Напомним, компания Regal Petroleum Новинского в конце марта 2020 года объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия". Первый транш по сделке составил $4,32 млн. Остльная часть выплат будет перечислена бывшим собственникам компании в случае удовлетворительного урегулирования претензий к "Арконе" по части лицензии.

Ранее учредителями "Аркона Газ-Энергия" являлись Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания "Эшбери Юниверсал ЛТД". Гребенченко в начале 2000-х годов работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.

Также Гребенченко ранее работал в компании "Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро". В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая во втором квартале 2017 года перевела совладельцам "Аркона Газ-Энергия" Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому. Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале "Аркона Газ-Энергия", которые они продали "Эшбери Юниверсал ЛТД".

Маловацкий во время выборов президента в 2014 году был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой "Блока Петра Порошенко" во время парламентских выборов.

В настоящее время лицензионный участок насчитывает пять скважин, ни одна из которых не находится в эксплуатации. Утвержденные Госкомиссией по запасам полезных ископаемых запасы углеводородов лицензионного участка составляют 38 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа – 4,9 млрд куб. м, конденсата – 0,86 млн тонн.