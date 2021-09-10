ЕБРР назвал три условия вхождения в капитал "Ощадбанка"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выдвигает три предварительных условия для предоставления кредита государственному "Ощадбанку" с возможностью конвертации в акции банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи его главы Сергея Марченко с управляющим директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малижем и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"В рамках встречи обсудили условия будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк", – отмечается в сообщении.

Основными условиями ЕБРР для предоставления такого займа являются:

согласование Кабмином стратегии развития "Ощадбанка" на 2021-2025 годы;

разработка и согласование с Министерством финансов плана приватизации и стратегии выхода государства из капитала "Ощадбанка";

обновление, совместно с ЕБРР, программы трансформации "Ощадбанка".

По словам Фрэнсиса Малижа, финансирование "Ощадбанка" является одним из стратегических проектов Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и ЕБРР заинтересеван в ускорении его реализации.

В свою очередь Серегей Марченко отметил, что Кабмин утвердил стратегию развития "Ощадбанка" уже в ближайшее время.

"На данный момент правительство Украины уже утвердило основные направления деятельности "Укрэксимбанка", "Ощадбанка", "Приватбанка" и одобрило стратегии развития "Укрэксимбанка" и "Приватбанка". Стратегия развития "Ощадбанка" находится в Секретариате Кабинета министров и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства", – сказал глава Минфина.

Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" готовится подписать с Европейским банком реконструкции и развития письмо-мандат, предусматривающий возможность привлечь долгосрочный кредит в форме субординированного долга в размере до 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции "Ощадбанка".

Напомним, еще в ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке "Ощадбанка", а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.

Министерство финансов в феврале 2018 года в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение "Ощадбанка" в систему Фонда гарантирования вкладов.

Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре того же года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в "Ощадбанке" предполагалось отменить до конца 2019 года.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал в рейтинге второе место (279,7 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.