УЭБ начала публиковать индекс цен электроэнергии альтернативный индексу Рынка на сутки вперед. ИНФОГРАФИКА

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) Алексея Дубовского, на которой осуществляются аукционы по продаже электроэнергии государственной генерацией, начала публикацию месячного индекса цен электроэнергии базовой нагрузки (Base).

Об этом говорится на сайте УЭБ, передает БизнесЦензор.

"Месячный индекс базовой нагрузки – рассчитанный накопительным итогом показатель средневзвешенной цены в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС), который определяется путем деления общей стоимости реализованной электроэнергии базовой нагрузки (без НДС) на общий объем реализованной электроэнергии базовой нагрузки, за период поставки, охватывающей полный календарный месяц, следующего за расчетным (М+1)", - говорится в сообщении УЭБ.

При этом, месячный индекс базовой нагрузки э/э, публикуемый УЭБ, обычно ниже аналогичного индекса Рынка на сутки вперед (РСВ) в ОЭС Украины, публикуемого ГП "Оператор рынка".

А главное, индекс УЭБ – более стабильный показатель, который позволяет участникам рынка сформировать бенчмарк для определения цены поставки э/э в условиях большой волатильности цены РСВ.

Согласно методологии УЭБ, расчет месячного индекса базовой нагрузки осуществляется на основании объемов и цен, по результатам проведения электронных аукционов по продаже э/э и электронных аукционов по покупке э/э по двусторонним договорам в коммерческих секциях.

В расчет индекса не включаются:

- результаты аукционов в форме спецсессий, кроме спецсессий по продаже э/э, произведенной из альтернативных источников энергии и спецсессий по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам;

- результаты аукционов в пределах каждой отдельной позиции на продажу и/или покупку, инициатором которой является частный производитель, трейдер или поставщик, при условии, что средневзвешенная цена такой позиции на продажу и/или покупку более чем на 10% превышает значение средневзвешенной цены государственных производителей (ГП "НАЭК "Энергоатом", ОАО "Центрэнерго", ЧАО "Укргидроэнерго") и ГП "Гарантированный покупатель" в месячном индексе базовой нагрузки;

- результаты аукционов в пределах каждой отдельной позиции на продажу и/или покупку, инициатором которой является частный производитель, трейдер или поставщик, при условии, что средневзвешенная цена такой позиции на продажу и/или покупку более чем на 15% превышает Индекс цены э/э на Рынке на сутки вперед базовой нагрузки в "ОЭС Украины";

- результаты аукционов по экспорту электроэнергии.

Как сообщал БизнесЦензор, одной из проблем рынка электроэнергии Украины является то, что спотовый рынок – индекс РСВ – является бенчмарком для большинства участников рынка.

Таким образом, крупные игроки рынка (ГП НАЭК Энергоатом, ДТЭК Рината Ахметова и ГП "Гарантированный покупатель") могут влиять на цену поставки потребителям, удерживая высокие цены на РСВ.