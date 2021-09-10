Россия и Беларусь до конца 2023 года подпишут документ о едином рынке газа

Россия и Беларусь до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с захватившим власть в Беларуси президентом Александром Лукашенко, передает Интерфакс-Украина.

"До 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства", - сказал Путин.

При этом цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года.

"Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии", - добавил президент РФ.

Вопросы сотрудничества в газовой сфере были наиболее сложными в интеграционной повестке двух стран, однако 9 сентября Путин заявил, что стороны согласовали все 28 интеграционных программ.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил Путин.

Путин отметил также, что в ходе прошедших переговоров были обсуждены "вопросы строительства единого оборонного пространства".

В этом контексте обсуждались российско-белорусские военные учения "Запад-2021", которые по словам главы РФ "не направлены против кого-либо, но оправданы в условиях активности НАТО".

При этом, Лукашенко заявил о готовности к дальнейшему углублению интеграции Беларуси и РФ при условии запросов народов двух стран.

"Мы сделаем все, что в интересах народов. И если нам нужна будет еще более тесная интеграция: военная, политическая, экономическая интеграция - мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей - в Беларуси и в России", - сказал Лукашенко.