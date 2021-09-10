В Украине за сутки зафиксировано 3 615 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 10 сентябоя зафиксировано 3 615 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 310 человек, 76 умерло.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

За сутки 9 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 1 056 человек; летальных случаев - 76; выздоровело - 1 310 человек.

Днем ранее, 9 сентября, зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 310 554 человек, выздоровело 2 218 873 человека, летальных случаев - 54 251.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.