Дания отменила все коронавирусные ограничения

В Дании с пятницы, 10 сентября, отменены последние ограничения, введенные ранее из-за пандемии COVID-19.

Теперь, например, массовые мероприятия вроде дискотек или матчей датской высшей футбольной лиги можно посещать, не предъявляя COVID-паспорт - подтверждение вакцинации, выздоровление от болезни или отрицательный тест, передает Deutsche Welle.

Обязательства носить маску и другие коронавирусный ограничения были постепенно отменены в стране еще в прошлые недели и месяцы.

Причиной отказа Дании от коронавирусных ограничений стал высокий уровень вакцинации от COVID-19. В стране полностью вакцинированы 83% населения в возрасте от 12 лет.

В то же время сохраняются ограничения на въезд в Данию, которые зависят от страны, из которой прибывает человек.

Для граждан Украины Дания является открытой с 17 июля. Как сообщил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, для въезда в Данию украинцам нужно будет делать тесты на коронавирус перед путешествием и по прибытии в страну.