Таиланд с 1 октября откроет Бангкок и Паттайю для иностранных туристов
Об этом сообщил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель, передает Интерфакс-Украина.
"В рамках программ для вакцинированных туристов открылись Пхукет и три острова провинции Сураттхани - Самуй, Пхан Нга и Тао. С 1 октября планируется открыть еще ряд регионов", - сказал Кинель.
По словам Кинеля, до поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.
В настоящее время в Таиланде признают следующие вакцины: китайскую Sinovac, англо-шведские AstraZeneca и Covishield, немецкую BioNTech, американские Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.