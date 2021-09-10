Портал "Дія" приостановил работу из-за запуска обновлений

Портал государственных услуг "Дия" не работать 10 сентября в связи с обновлением адресных справочников.

Об этом говорится в сообщении портала в Facebook.

"Услуги на портале обновляются и будут недоступны. Сегодня ночью "Дия" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работы проводятся для того, чтобы корректно отображалась принадлежность населенных пунктов к общинам.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в рамках проекта на портале "Дия" можно будет пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация физического лица-предпринимателя, ООО), зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или НДС) или получить различные лицензии.